Рютте заявил, что НАТО поддержит Литву в борьбе с воздушными шарами

Североатлантический альянс полностью поддерживает Литву в ее борьбе с залетающими в национальное воздушное пространство гелиевыми воздушными шарами и готова привлечь к этому воздушные и сухопутные силы блока в этой стране. Соответствующее заявление разместил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в соцсети X.

"Только что обсудил с президентом Литвы Гитанасом Науседой угрозы в воздушном пространстве Литвы. НАТО твердо поддерживает Литву, в том числе, с помощью своей миссии по воздушному патрулированию, в которой сегодня участвуют Испания и Венгрия, а также боевая группа НАТО во главе с Германией", - указал он.

На прошлой неделе международный аэропорт Вильнюса трижды приостанавливал работу из-за появления в воздушном пространстве страны десятков гелиевых метеозондов, которые, по утверждению Вильнюса, запускают контрабандисты сигарет из Белоруссии.

Ранее Минобороны Литвы объявило о вознаграждении в размере €1 млн за лучшее средство по защите от шаров.