Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре текущего года. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.

"Создание условий для размещения "Орешника" в Белоруссии заканчивается. В декабре 2025 года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны", - отметила она.