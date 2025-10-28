Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
28 октября 2025 / 20:37
28 октября 2025 / 19:55
Эйсмонт назвала сроки начала боевого дежурства "Орешника" в Белоруссии
28 октября 2025 / 21:14
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре текущего года. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.
"Создание условий для размещения "Орешника" в Белоруссии заканчивается. В декабре 2025 года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны", - отметила она.