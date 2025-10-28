Наличие высокоточной крылатой ракеты "Буревестник" может дать России рычаг давления на потенциальных переговорах с США по контролю над вооружениями, поскольку представляет угрозу для американского проекта ПРО "Золотой купол". Соответствующая точка зрения изложена в материале газеты The Wall Street Journal.

Как отмечается, "Буревестник" представляет собой "потенциальную угрозу для предложенной президентом США Дональдом Трампом системы ПРО "Золотой купол" благодаря способности летать на низких высотах. "Это могло бы дать России потенциальный рычаг давления в переговорах по контролю над вооружениями, если они возобновятся", - пишет издание.

В мае Трамп заявил, что американские власти приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО "Золотой купол". Администрация предлагает выделить на нее около $175 млрд. По словам главы вашингтонской администрации, на создание новой системы потребуется немногим меньше трех лет.

В минувшее воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину информировал о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В рамках испытаний ракета оставалась в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км, что, по словам Герасимова, не является пределом.