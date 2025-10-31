Трамп-Такаити: есть контакт!

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Нынешний визит Трампа в Японию, который прошел 27-29 октября, и Вашингтон и Токио, несомненно, признают успешным. Для этого есть основания: сторонам удалось успешно затушевать немалые разногласия и подсветить сильные стороны двусторонних отношений. Тем более что главные задачи лидеров двух государств лежат сейчас в совершенно иных сферах.

Для Санаэ Такаити, первой женщины в кресле премьер-министра Японии, наиболее насущная задача сейчас – вернуть лидирующие позиции Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), которую она возглавила 4 октября.

За последние полтора года партия понесла почти невосполнимые репутационные потери из-за махинаций с политическими фондами. Сигэру Исиба, предшественник Такаити, дважды - в 2024 и нынешнем году - проиграл парламентские выборы, из-за чего ЛДПЯ и ее союзник по коалиции партия «Комэйто» лишились большинства в обеих палатах парламента. При этом он три месяца тянул с отставкой, что вызвало справедливую критику за создание вакуума власти и поставило партию на грань раскола и ухода в оппозицию.

Однако необычность ситуации – первая женщина на посту премьера - несомненно, привлекла японцев. Кроме того, Такаити быстро справилась с очередным политическим кризисом, вызванным распадом прежней правящей коалиции, и смогла сформировать новую, благодаря которой была избрана парламентом на пост главы правительства всего неделю назад. Бойцовские качества Такаити и фактор новизны резко – почти до 70% - подняли и рейтинг правительства, и ЛДПЯ.

А это в свою очередь формирует предпосылки для досрочных парламентских выборов, в ходе которых ЛДПЯ смогла бы вернуть себе большинство в парламенте. Там не много-то и надо: 3-5 дополнительных мест, и законодательный процесс, особенно утверждение бюджета, пойдет как по маслу. На этом фоне успех переговоров с Трампом дает консерваторам дополнительный шанс. И Такаити этот шанс похоже получила.

Маркером успеха, как внушили всем японские эксперты, является в первую очередь установление с Трампом, таким внезапным и противоречивым, неформальных дружественных отношений, «химии». А проблема не проста.

Трамп, видимо, никогда не питал особо теплых чувств к Японии. «Мир обкрадывает эту страну, — заявил он в еще 1999 году в шоу Ларри Кинга на CNN. — Посмотрите, что происходит с Японией. Я имею в виду, что мы для Японии как подставное лицо. ... Посмотрите, что Япония делает с автомобилями и субсидиями, которые она получает».

В 1987 году он потратил около 100 тыс. долл. на платную рекламу в ведущих газетах США, где утверждал, что японцы, освободившись от необходимости платить за собственную оборону, «создали сильную и динамичную экономику», и «нам пора... заставить Японию и других, кто может себе это позволить, заплатить».

И, конечно, мемом стала его фраза из прошлой президентской кампании: «Мы будем сражаться за Японию, а они будут наблюдать за этим по телевизору Сони».

Поэтому, когда премьер-министру Японии Синдзо удалось за партией в гольф охмурить Трампа, только что выигравшего свои первые президентские выборы, это было воспринято в Японии как чудо. Больших прибылей Токио это не принесло, но по крайней мере отношения развивались благостно, без публичных скандалов, что так ценят японцы.

А вот предшественник Такаити на переговорах с Трампом провалился настолько, что американский президент даже забыл с ним попрощаться после заключительной пресс-конференции в Белом доме. «Химии» не случилось, и Трамп в своей манере потом вещал, что, например, 550 млрд. долл. японских инвестиций в американскую экономику – это как бы подарок, которым он будет распоряжаться: «Это наши деньги и мы их инвестируем по своему усмотрению» (that’s our money. It’s our money to invest, as we like).

На этом фоне японская премьерша, похоже, доказала, что родная ЛДПЯ не ошиблась, доверив ей руководство партией и страной.

Официальная встреча двух лидеров произошла в Токийском дворце приемов. Такаити держалась подчеркнуто любезно, но без подобострастия. Делала комплименты, но без приторной лести. Причем нисколько не стеснялась, как это бывает с японскими политиками, своего английского, пусть с ошибками и акцентом, но все же беглого, освоенного за почти два года стажировки в США у конгрессвумен Патриции Шрёдер в далеком 1988 году. Видимо, Трамп насквозь видел все домашние заготовки протокольного гостеприимства: упоминание его трагически погибшего друга - Синдзо Абэ, который был наставником Такаити, переговоры один на один с совместным просмотром бейсбольного матча, ходатайство о Нобелевской премии, задушевная беседа с императором Японии... Но, похоже, он считал в ней тот тип опытного политика и реального лидера, с которым ему не зазорно вести дела. Вроде Путина, Си Цзиньпина, Эрдогана, Нетаньяху. «Женщина-победитель», - как он выразился.

Ремарки Трампа не были перегружены оборотами в превосходной степени: «Я хочу, чтобы вы знали: если у вас возникнут какие-либо вопросы, сомнения, если вам что-то понадобится, если вам нужна будет какая-то услуга, если я смогу чем-то помочь Японии, мы будем рядом».

Короче, в американо-японских отношениях вновь запахло «химией».

В содержательном же плане все пошло по заранее утвержденному плану. 30 минут переговоров в расширенном составе. Заявление о «золотом веке» в двусторонних отношениях и военном союзе как краеугольном камне в обеспечении безопасности в Индо-Пацифике.

Меморандум о совместных инвестициях. Тут, где деньги, все было конкретно. Япония в обмен на снижение тарифов предлагает 21 проект в таких отраслях, как энергетическая инфраструктура, искусственный интеллект и закупки важнейших полезных ископаемых. Сюда включаются проекты с участием компаний Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и Toshiba Corp. в строительстве ядерных и малых модульных реакторов (ММР) под руководством американской компании Westinghouse Electric Corp. Ожидается, что Mitsubishi Electric Corp. будет поставлять системы электропитания для центров обработки данных, а Panasonic Corp. — решения для хранения энергии. Общий размер инвестиций превышает 400 миллиардов долларов. Окончательное решение примет сам Трамп.

Заключен также меморандум о сотрудничестве в области обеспечения редкоземельными металлами. Имеется в виду японское финансирование обогатительных производств в Австралии, с которой США заключили соглашение по редкозему неделю назад. Кроме того, использование технологии и мощностей самой Японии по извлечению редкозема из промышленных отходов. Тут японцы вне конкуренции и вполне могут подставить плечо США, пока будут запущены австралийские и прочие проекты в пику китайцам.

Крайне болезненная тема повышения Японией военных расходов до 3,5 % ВВП, как неофициально пока требуют США, конкретно не затрагивалась. Ее спустили на уровень переговоров глав оборонных ведомств, дабы не бросить тень на благолепия саммита. Однако Трамп вместе с Такаити слетал на крупнейшую базу ВМС США в Йокосуке и на митинге на борту авианосца «Джордж Вашингтон» заявил, что США больше не будут действовать политкорректно при защите страны и намерены побеждать в войнах, «как никто прежде». Кого побеждать, не сказал. Но выбор небольшой.

То же можно сказать и о проблеме закупок Японией российских нефти и газа с сахалинских месторождений, которую обсуждают на уровне министров финансов. Отказаться от них японцы не хотят – дешево и всего три дня на транспортировку. Охотское море рядом, это не Персидский залив. И главное - никто не хочет, чтобы Китай замкнул на себя те поставки, от которых откажется Япония. Но и спорить с Трампом нельзя. Остается ждать, когда европейцы откажутся, а они тоже себе на уме.

Вот с таким заделом, к которому присовокуплены также военно-политические контакты и инвестиционные контракты Трампа с лидерами АСЕАН, а затем, видимо, и аналогичные договоренности с Южной Кореей, американский президент и выходит на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином 30 октября. Отношения с Китаем – ключевой вопрос для Трампа и во внешней, и во внутренней политике. Президент уже предупредил, что «все пройдет хорошо». А может быть - даже фантастически.

А потом победителем - домой, на родину, полупарализованную шатдауном.