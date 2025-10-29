Встреча Си Цзиньпина и Трампа пройдет 30 октября в Пусане

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом 30 октября в Пусане. Соответствующее сообщение распространил МИД КНР.

"Согласно договоренности между Китаем и США 30 октября по местному времени в Республике Корея, в городе Пусан, состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обменяются мнениями по вопросам китайско-американских отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес", - сказано в заявлении на сайте МИД КНР.

Как заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, "на этой встрече главы двух государств намерены провести углубленный обмен мнениями по стратегическим и долгосрочным вопросам, касающимся отношений Китая и США, а также по важным проблемам, представляющим взаимный интерес".

По его словам, Пекин готов к взаимодействию с Вашингтоном, чтобы обеспечить положительные результаты этой встречи, "придать новый импульс стабильному развитию китайско-американских отношений". Дипломатия на уровне глав государств "играет незаменимую стратегическую роль" в продвижении сотрудничества между двумя странами, сказал Го Цзякунь в ходе брифинга.

Некоторое время назад Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Китаем по итогам встречи с Си Цзиньпином. Он также выразил готовность снизить дополнительную пошлину в отношении китайских товаров, примененную Вашингтоном в связи с контрабандой фентанила.