Лидер Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын не оценил миролюбивый порыв Трампа

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не поверил в искренность стремления президента США Дональда Трампа к обеспечению мира на Корейском полуострове. Встреча Ли Чжэ Мёна и Трампа проходит в Кёнджу, где открылись мероприятия по линии АТЭС.

"Председатель Ким Чен Ын пока еще не принял как следует искренность президента Трампа, он не смог понять искреннего внутреннего порыва президента", - отметил Ли Чжэ Мён.

По его словам, "заявления о готовности к встрече в любое время с председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном сами по себе создают достаточно теплую атмосферу для мира на Корейском полуострове".

Во время встречи Трамп указал, что не смог согласовать время встречи с Ким Чен Ыном. Американский лидер посещает Южную Корею с государственным визитом 29 и 30 октября.