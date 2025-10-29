Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2025 / 13:12
КОТИРОВКИ
USD
29/10
79.8174
EUR
29/10
92.9395
Новости часа
Русскоязычных детей мигрантов могут освободить от тестирования Лидер Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын не оценил миролюбивый порыв Трампа
Москва
29 октября 2025 / 13:12
Котировки
USD
29/10
79.8174
0.0000
EUR
29/10
92.9395
0.0000
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Диалог по корейской проблеме
Политика
Лидер Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын не оценил миролюбивый порыв Трампа
29 октября 2025 / 10:42
Лидер Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын не оценил миролюбивый порыв Трампа
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не поверил в искренность стремления президента США Дональда Трампа к обеспечению мира на Корейском полуострове. Встреча Ли Чжэ Мёна и Трампа проходит в Кёнджу, где открылись мероприятия по линии АТЭС.

"Председатель Ким Чен Ын пока еще не принял как следует искренность президента Трампа, он не смог понять искреннего внутреннего порыва президента", - отметил Ли Чжэ Мён.

По его словам, "заявления о готовности к встрече в любое время с председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном сами по себе создают достаточно теплую атмосферу для мира на Корейском полуострове".

Во время встречи Трамп указал, что не смог согласовать время встречи с Ким Чен Ыном. Американский лидер посещает Южную Корею с государственным визитом 29 и 30 октября. 

Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
10:58
Русскоязычных детей мигрантов могут освободить от тестирования
10:42
Лидер Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын не оценил миролюбивый порыв Трампа
10:21
Встреча Си Цзиньпина и Трампа пройдет 30 октября в Пусане
21:55
WSJ сочла "Буревестник" угрозой для "Золотого купола" Трампа
21:14
Эйсмонт назвала сроки начала боевого дежурства "Орешника" в Белоруссии
20:47
Рютте заявил, что НАТО поддержит Литву в борьбе с воздушными шарами
20:38
Трамп исполнил танец под песню YMCA перед военными
20:17
Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией свыше $4 трлн
19:59
Шойгу: целей в России достигают менее 1% беспилотников Украины
19:46
В Казахстане запретят пропаганду ЛГБТ в кино и соцсетях
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения