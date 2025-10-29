Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Русскоязычных детей мигрантов могут освободить от тестирования
29 октября 2025 / 10:58
Русскоязычных детей мигрантов могут освободить от тестирования
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект закона, предусматривающий освобождение от прохождения тестирования на знание русского языка детей иностранцев, для которых он является единственным родным языком. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

Такую норму предлагается закрепить в законе "Об образовании в Российской Федерации". Согласно пояснительной записке, законом установлена обязанность прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства при их поступлении в общеобразовательные организации.

"Обязательное тестирование вводится в целях обеспечения успешного освоения иностранными гражданами образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на государственном языке РФ. Вместе с тем процедура прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России, в том числе репатриантов, не имеет практического смысла", - указывают авторы инициативы.

В документе сказано, что Минпросвещения РФ будет определять порядок освобождения детей иностранных граждан от тестирования на знание русского языка. Отмечается, что "принятие законопроекта будет содействовать переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом".

