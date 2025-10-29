Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трамп огорчился невозможности снова переизбраться на пост президента США
29 октября 2025 / 11:18
Трамп огорчился невозможности снова переизбраться на пост президента США
© AP Photo/Алекс Брэндон/ТАСС

Президент США Дональд Трамп отметил, что его огорчает отсутствие возможности баллотироваться на третий срок.

Американского лидера при общении с журналистами на борту самолета по пути из Японии в Республику Корея попросили прокомментировать заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который ранее указал, что не усматривает возможности третьего срока пребывания республиканца на высшей государственной должности. "Исходя из того, что я читаю, мне не разрешается выдвигаться на пост президента в третий раз. Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.

"Если вы почитаете, то вам будет вполне понятно, что мне нельзя баллотироваться. Очень жаль", - добавил он.

Некоторое время назад Джонсон, комментируя слова Трампа, который фактически в очередной раз допустил возможность добиваться избрания президентом на третий срок, обратил внимание, что есть 22-я поправка к Конституции США, ограничивающая пребывание президента в должности двумя сроками.

22-я поправка к Конституции США была принята в 1951 году. Трамп победил на выборах в ноябре 2024 года. В первый раз он занимал пост главы американской администрации в 2017-2021 годах. 

