29 октября 2025 / 14:44
Новости часа
Sunlight: более 40% женщин в России зарабатывают больше своих мужчин В Судане были убиты пять волонтеров Красного Креста
28 октября 2025 / 21:14
28 октября 2025 / 20:37
28 октября 2025 / 19:55
Спорт
FEI присвоила нейтральный статус еще четырем российским всадникам
29 октября 2025 / 11:42
FEI присвоила нейтральный статус еще четырем российским всадникам
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Международная федерация конного спорта (FEI) в октябре присвоила нейтральный статус четырем спортсменам из России, сообщает ТАСС.

Так, право выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов получили Мария Иванова, Федор Семенков, Дарья Скрынникова и Ангелина Степанова. Всего обладателем нейтрального статуса является 41 представитель российского конного спорта.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, примененных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено подготовить критерии, позволяющие некоторым российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и т. д. возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации. 

