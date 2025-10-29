FEI присвоила нейтральный статус еще четырем российским всадникам

Международная федерация конного спорта (FEI) в октябре присвоила нейтральный статус четырем спортсменам из России, сообщает ТАСС.

Так, право выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов получили Мария Иванова, Федор Семенков, Дарья Скрынникова и Ангелина Степанова. Всего обладателем нейтрального статуса является 41 представитель российского конного спорта.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, примененных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено подготовить критерии, позволяющие некоторым российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и т. д. возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации.