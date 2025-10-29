Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов отметились ростом на 0,58%

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 октября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 0,58% и торговались на уровне 2 509,56 и 990,47 пункта соответственно. Курс китайской валюты снижался на 2,1 копейки и находился на отметке в 11,149 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи демонстрировал рост до 2 515,26 (+0,81%), индекс РТС составлял 992,72 пункта (+0,81%). Вместе с тем курс юаня перешел к росту и составлял 11,185 рубля (+1,5 копейки).