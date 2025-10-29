Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
В Судане были убиты пять волонтеров Красного Креста
29 октября 2025 / 12:15
В Судане были убиты пять волонтеров Красного Креста
© AP Photo/ Ben Curtis/ТАСС

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца глубоко опечалена убийством пятерых волонтеров в суданской провинции Северный Кордофан. Об этом сказано в пресс-релизе организации.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник в городе Бара. Волонтеры находились в официальной командировке в составе группы по распределению продовольствия. Они были одеты в жилеты с эмблемой Красного Креста и Красного Полумесяца, которые должны гарантировать им полную защиту. Судьба еще троих волонтеров остается неизвестной, указали в организации.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца выразила соболезнования родным и близким погибших, акцентировав внимание, что "любые нападения на представителей гуманитарных организаций являются неприемлемыми".

С начала конфликта в Судане при исполнении служебных обязанностей погиб 21 сотрудник федерации.

Обострение ситуации в Судане началось в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения распространились и на другие районы страны. Жертвами конфликта стали не менее 40 тыс. человек, порядка 12 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.

