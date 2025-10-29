Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Экономика
Sunlight: более 40% женщин в России зарабатывают больше своих мужчин
29 октября 2025 / 12:31
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Более 40% опрошенных женщин в России зарабатывают больше своих мужчин. Об этом свидетельствуют данные исследования ювелирной сети Sunlight, передает ТАСС.

"Выяснилось, что 41% россиянок получают в месяц в среднем больше своих вторых половинок. Сильнее всего разница заметна в семьях с невысокими доходами (до 50 тысяч рублей на одного взрослого)", - следует из сообщения.

Вместе с тем в семьях с более высокими доходами мужчины зарабатывают в среднем больше. Хотя доля таких семей ниже, указывают эксперты.

Как отмечается, большинство семей в России (63%) имеют общий бюджет, куда каждый из партнеров передает долю своего дохода. При этом мужчины склонны отдавать большую часть своего заработка в семейный бюджет.

Согласно результатам опроса, 53% мужчин дарят подарки женщинам. Чаще всего их получают раз в несколько месяцев - 44%. Ежедневно презенты дарят менее 1% опрошенных, раз в месяц - 8%, несколько раз в месяц - 5%.

Наиболее популярными подарками являются цветы (52%), сертификаты в магазины (49%) и посещение ресторанов (45%). Среди сертификатов лидируют сертификаты в косметические магазины (23%) и ювелирные салоны (19%). Сертификаты в салоны красоты и магазины одежды получают в совокупности лишь 7% женщин.

Большинство мужчин (22%) тратят на подарки от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Еще 18% расходуют до 5 тыс. рублей, 16% - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом 61% респонденток заявили, что хотели бы радовать себя подарками самостоятельно. Большинство купило бы себе одежду, обувь и аксессуары (72%), ювелирные украшения (65%), косметику (56%), путешествия (45%) и недвижимость (41%).

Опрос проводился с участием более 3 тыс. россиянок старше 18 лет по всей стране. 

