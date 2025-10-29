Совет Федерации одобрил закон о круглогодичном призыве

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.

Нововведения предполагают, что в течение всего календарного года будут проводиться медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Вместе с тем, согласно документу, фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, будут определены особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. В частности, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Вместе с тем закон подразумевает, что срок явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Призывная комиссия также получает возможность без личного присутствия призывника принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности, а у военкоматов появится право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Согласно пояснительной записке, нововведения позволят "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".

В случае подписания закона президентом РФ соответствующие нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.