Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2025 / 15:05
КОТИРОВКИ
USD
29/10
79.8174
EUR
29/10
92.9395
Новости часа
Совет Федерации одобрил закон о круглогодичном призыве Sunlight: более 40% женщин в России зарабатывают больше своих мужчин
Москва
29 октября 2025 / 15:05
Котировки
USD
29/10
79.8174
0.0000
EUR
29/10
92.9395
0.0000
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность
Совет Федерации одобрил закон о круглогодичном призыве
29 октября 2025 / 12:46
Совет Федерации одобрил закон о круглогодичном призыве
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.

Нововведения предполагают, что в течение всего календарного года будут проводиться медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Вместе с тем, согласно документу, фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, будут определены особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. В частности, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Вместе с тем закон подразумевает, что срок явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Призывная комиссия также получает возможность без личного присутствия призывника принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности, а у военкоматов появится право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Согласно пояснительной записке, нововведения позволят "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".

В случае подписания закона президентом РФ соответствующие нормы вступят в силу с 1 января 2026 года. 

Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
12:46
Совет Федерации одобрил закон о круглогодичном призыве
12:31
Sunlight: более 40% женщин в России зарабатывают больше своих мужчин
12:15
В Судане были убиты пять волонтеров Красного Креста
11:59
Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов отметились ростом на 0,58%
11:42
FEI присвоила нейтральный статус еще четырем российским всадникам
11:18
Трамп огорчился невозможности снова переизбраться на пост президента США
10:58
Русскоязычных детей мигрантов могут освободить от тестирования
10:42
Лидер Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын не оценил миролюбивый порыв Трампа
10:21
Встреча Си Цзиньпина и Трампа пройдет 30 октября в Пусане
21:55
WSJ сочла "Буревестник" угрозой для "Золотого купола" Трампа
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения