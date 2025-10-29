Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2025 / 16:15
КОТИРОВКИ
USD
29/10
79.8174
EUR
29/10
92.9395
Новости часа
ВЦИОМ: 74% россиян назвали невозможным поддержание нравственности без участия государства Глава ЦБ РФ: самозапретом на выдачу кредитов воспользовались порядка 17 млн россиян
Москва
29 октября 2025 / 16:15
Котировки
USD
29/10
79.8174
0.0000
EUR
29/10
92.9395
0.0000
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Безопасность
Число погибших в Газе из-за ударов Израиля с вечера 28 октября составило более 100
29 октября 2025 / 12:59
Число погибших в Газе из-за ударов Израиля с вечера 28 октября составило более 100
© AP Photo/Юсеф Аль Занун, Файл/ТАСС

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа с вечера 28 октября достигло 104. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава.

Уточняется, что среди погибших 46 детей и 20 женщин. Еще 253 палестинца получили ранения.

Агентство WAFA со ссылкой на медиков информировало о том, что при ударе Израиля по лагерю для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погиб журналист палестинской газеты. Израильские авиаудары также разрушили целый квартал в лагере Эш-Шати, расположенном к западу от Газы, что привело к большим человеческим жертвам.

Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. Такое решение было принято главой правительства в ходе совещания с военными после того, как сторонники ХАМАС, по версии израильской стороны, нарушили перемирие, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. 

Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
14:14
ВЦИОМ: 74% россиян назвали невозможным поддержание нравственности без участия государства
13:59
Глава ЦБ РФ: самозапретом на выдачу кредитов воспользовались порядка 17 млн россиян
13:45
Трампу в Южной Корее подали "десерт миротворца"
13:31
Российские ВС освободили Вишневое в Днепропетровской области
13:15
Kyodo: новый премьер Японии и Си Цзиньпин проведут встречу на полях АТЭС
12:59
Число погибших в Газе из-за ударов Израиля с вечера 28 октября составило более 100
12:46
Совет Федерации одобрил закон о круглогодичном призыве
12:31
Sunlight: более 40% женщин в России зарабатывают больше своих мужчин
12:15
В Судане были убиты пять волонтеров Красного Креста
11:59
Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов отметились ростом на 0,58%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения