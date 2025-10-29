Число погибших в Газе из-за ударов Израиля с вечера 28 октября составило более 100

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа с вечера 28 октября достигло 104. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава.

Уточняется, что среди погибших 46 детей и 20 женщин. Еще 253 палестинца получили ранения.

Агентство WAFA со ссылкой на медиков информировало о том, что при ударе Израиля по лагерю для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погиб журналист палестинской газеты. Израильские авиаудары также разрушили целый квартал в лагере Эш-Шати, расположенном к западу от Газы, что привело к большим человеческим жертвам.

Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. Такое решение было принято главой правительства в ходе совещания с военными после того, как сторонники ХАМАС, по версии израильской стороны, нарушили перемирие, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.