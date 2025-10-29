Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 октября 2025 / 21:14
28 октября 2025 / 20:37
28 октября 2025 / 19:55
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Геополитика

Политика
Политика
Kyodo: новый премьер Японии и Си Цзиньпин проведут встречу на полях АТЭС
29 октября 2025 / 13:15
Kyodo: новый премьер Японии и Си Цзиньпин проведут встречу на полях АТЭС

29 октября 2025 / 13:15
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити и председатель КНР Си Цзиньпин планируют на полях предстоящего саммита АТЭС провести первые с момента вступления Такаити в должность переговоры. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве информировало агентство Kyodo.

Сообщается, что встреча должна состояться 31 октября, в настоящее время ведется итоговое согласование данного вопроса.

Во вторник первые телефонные переговоры провели новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и его китайский коллега Ван И. Как сообщил МИД Японии, стороны подтвердили курс на развитие "взаимовыгодных отношений, основанных на общих стратегических интересах", а также на построение "конструктивных и стабильных отношений".

Санаэ Такаити вступила в должность премьера Японии 21 октября. За всю историю страны она стала первой женщиной на этом посту.

Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. 

