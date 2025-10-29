Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Безопасность
Российские ВС освободили Вишневое в Днепропетровской области
29 октября 2025 / 13:31
© Александр Река/ТАСС
Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что населенный пункт Вишневое Днепропетровской области освобожден группировкой войск "Восток". Подразделения продвинулись "в глубину обороны противника", указали в российском оборонном ведомстве.