Российские ВС освободили Вишневое в Днепропетровской области

Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенный пункт Вишневое Днепропетровской области освобожден группировкой войск "Восток". Подразделения продвинулись "в глубину обороны противника", указали в российском оборонном ведомстве.