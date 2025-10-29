Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2025 / 16:16
КОТИРОВКИ
USD
29/10
79.8174
EUR
29/10
92.9395
Новости часа
ВЦИОМ: 74% россиян назвали невозможным поддержание нравственности без участия государства Глава ЦБ РФ: самозапретом на выдачу кредитов воспользовались порядка 17 млн россиян
Москва
29 октября 2025 / 16:16
Котировки
USD
29/10
79.8174
0.0000
EUR
29/10
92.9395
0.0000
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Многополярный мир / Трамп 2.0
Общество
Трампу в Южной Корее подали "десерт миротворца"
29 октября 2025 / 13:45
Трампу в Южной Корее подали "десерт миротворца"
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Президенту США Дональду Трампу во время ланча с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном подали "десерт миротворца" - украшенный золотыми элементами брауни, вместе с ним принесли сезонные фрукты и гречишный чай. Фотографию меню распространило агентство Bloomberg.

Вместе с тем основным блюдом в меню значилась "корейская тарелка искренности" - блюдо из американской говядины, каштанов, грибов, моркови и редиса. "Корейские вкусы соединились с американским духом, чтобы отметить крепкую дружбу", - следовало из подписи к блюду.

Ранее лидер Южной Кореи преподнес президенту США позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также вручил высшую государственную награду страны - Орден "Мугунхва". Встреча Ли Чжэ Мёна и Трампа проходит в городе Кёнджу.

Нынешний американский лидер не раз утверждал, что за восемь месяцев своего президентства ему удалось завершить восемь конфликтов. 

Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
14:14
ВЦИОМ: 74% россиян назвали невозможным поддержание нравственности без участия государства
13:59
Глава ЦБ РФ: самозапретом на выдачу кредитов воспользовались порядка 17 млн россиян
13:45
Трампу в Южной Корее подали "десерт миротворца"
13:31
Российские ВС освободили Вишневое в Днепропетровской области
13:15
Kyodo: новый премьер Японии и Си Цзиньпин проведут встречу на полях АТЭС
12:59
Число погибших в Газе из-за ударов Израиля с вечера 28 октября составило более 100
12:46
Совет Федерации одобрил закон о круглогодичном призыве
12:31
Sunlight: более 40% женщин в России зарабатывают больше своих мужчин
12:15
В Судане были убиты пять волонтеров Красного Креста
11:59
Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов отметились ростом на 0,58%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения