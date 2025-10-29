Президенту США Дональду Трампу во время ланча с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном подали "десерт миротворца" - украшенный золотыми элементами брауни, вместе с ним принесли сезонные фрукты и гречишный чай. Фотографию меню распространило агентство Bloomberg.

Вместе с тем основным блюдом в меню значилась "корейская тарелка искренности" - блюдо из американской говядины, каштанов, грибов, моркови и редиса. "Корейские вкусы соединились с американским духом, чтобы отметить крепкую дружбу", - следовало из подписи к блюду.

Ранее лидер Южной Кореи преподнес президенту США позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также вручил высшую государственную награду страны - Орден "Мугунхва". Встреча Ли Чжэ Мёна и Трампа проходит в городе Кёнджу.

Нынешний американский лидер не раз утверждал, что за восемь месяцев своего президентства ему удалось завершить восемь конфликтов.