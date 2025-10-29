Глава ЦБ РФ: самозапретом на выдачу кредитов воспользовались порядка 17 млн россиян

Порядка 17 млн граждан РФ с марта текущего года воспользовались механизмом самозапрета на выдачу кредитов. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Механизм оказался очень востребованным. Этой опцией воспользовались уже около 17 млн человек. Самозапрет - это хорошая страховка, но для этого все равно человеку нужно, пусть минимально, но совершить действия", - отметила она.

Вместе с тем, по словам главы регулятора, с сентября доступен механизм, который срабатывает автоматически. "Это период охлаждения перед выдачей крупных кредитов и займов. То есть кредит одобрен, но прежде чем деньги поступят, чтобы это не было под влиянием мошенников, дается период охлаждения. Посмотрим, каким будет его действие", - указала она.