ВЦИОМ: 74% россиян назвали невозможным поддержание нравственности без участия государства

Как отмечается, 74% опрошенных полагают, что поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе невозможно без участия государства. Вместе с тем 77% респондентов считают важным решение проблемы падения морали, нравственности на правительственном уровне.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" был проведен 20 июня текущего года методом телефонного интервью среди 1 600 россиян старше 18 лет.