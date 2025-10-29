Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 октября 2025 / 21:14
28 октября 2025 / 20:37
28 октября 2025 / 19:55
Путин: в странах, где едят больше рыбы и морепродуктов, живут дольше
29 октября 2025 / 14:30
Путин: в странах, где едят больше рыбы и морепродуктов, живут дольше
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Продолжительность жизни зависит в том числе от потребления рыбы и морепродуктов. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания по видеосвязи с правительством.

По его словам, от рыбной промышленности в регионах зависят "рабочие места, и доходы бюджета всех уровней". "Ну, и, разумеется, это вопросы, связанные со структурой питания населения, а от этого зависит и здоровье нации", - указал глава государства.

"В странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий - в некоторых странах в два раза больше, чем в России, - там и продолжительность жизни выше. Конечно, продолжительность жизни - это результат комплексной работы, но все-таки структура питания имеет определенное значение", - отметил он.

Президент заявил членам кабмина, что решил обсудить вопросы работы рыбпрома, "имея в виду и его важность и для экономики страны в целом, особенно для конкретных регионов страны", включая, в частности, Камчатский край. 

