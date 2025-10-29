Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Экономика
Набиуллина опровергла переукрепление рубля
29 октября 2025 / 14:45
Набиуллина опровергла переукрепление рубля
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что при слабом рубле, с одной стороны, доходы бюджета от сырьевых отраслей становятся больше. C другой стороны, ослабление рубля - профинфляционно, заявила она, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Иногда говорят, что бюджету нужен более слабый рубль. С одной стороны, действительно, доходы в рублях, которые получает бюджет от сырьевых отраслей, если рубль ослаблять, становятся больше, но с другой стороны - ослабление рубля абсолютно проинфляционно, оно вносит вклад в инфляцию. Это значит, ели растет инфляция, нужно повышать индексации и социальные выплаты, и закупки, инвестпроекты тут же растут в цене", - отметила она.

Набиуллина обратила внимание, что эксперты при оценке эффекта от ослабления курса приходят к выводу, что он будет, скорее, отрицательным. "Наши эксперты оценивают вот этот чистый эффект от ослабления курса, от того, что какие-то рублевые доходы от целевых отраслей мы не получаем, и связанные дополнительные расходы из-за инфляции, из-за повышения ключевой ставки. На наш взгляд, эффект для бюджета от более слабого курса, скорее, будет отрицательным, особенно если брать не один год, а несколько лет", - указала она.

Вместе с тем, по словам главы регулятора, существенного переукрепления курса рубля сегодня не наблюдается. "Если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он, скорее, ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет", - заключила она. 

