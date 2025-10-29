Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
El País: Португалия намерена ужесточить получение гражданства
29 октября 2025 / 14:58
El País: Португалия намерена ужесточить получение гражданства
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Консервативное правительство Португалии согласовало с крайне правыми реформу, предполагающую ужесточение требований для получения гражданства республики. Об этом информировала газета El País.

Как отмечается, поправки увеличивают сроки ожидания для подачи заявлений на местное гражданство, вводят экзамены по знанию языка и культуры. Кроме того, добавляется требование, в соответствии с которым претендент на португальский паспорт не должен получать государственной помощи на момент подачи заявки. Вместе с тем он должен иметь возможность подтвердить наличие собственных финансовых средств для проживания в стране.

В уголовный кодекс также вносятся изменения, позволяющие по решению суда аннулировать португальское гражданство у иностранцев в качестве дополнительного наказания за совершение преступлений. При этом реформа отменяет особый режим по получению местного паспорта для сефардских евреев.

Теперь эти инициативы должны быть переданы президенту республики Марселу Ребелу ди Соузе, который может принять закон, наложить на него вето или передать на проверку в Конституционный суд. 

