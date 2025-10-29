Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
28 октября 2025 / 20:37
28 октября 2025 / 19:55
Трамп считает Моди очень симпатичным парнем
29 октября 2025 / 15:16
Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о премьер-министре Индии Нарендре Моди, выступая на обеде для участников саммита АТЭС в Кёджу. Об этом информировала газета The Times of India.
"Премьер-министр Моди - очень симпатичный парень. Я очень уважаю и люблю премьер-министра Моди", - отметил Трамп.
По словам американского лидера, он дал такую оценку Моди в ходе переговоров по урегулированию обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном в мае текущего года. 10 мая стороны объявили о прекращении огня. Трамп заявил о своей личной роли в урегулировании конфликта, однако в Нью-Дели полностью опровергли утверждения о посреднической роли Вашингтона в деэскалации.