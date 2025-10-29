Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2025 / 17:47
КОТИРОВКИ
USD
29/10
79.8174
EUR
29/10
92.9395
Новости часа
Володин заявил о необходимости перечислять пенсию иноагентов на спецсчета Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 238 беспилотников ВСУ
Москва
29 октября 2025 / 17:47
Котировки
USD
29/10
79.8174
0.0000
EUR
29/10
92.9395
0.0000
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Трамп считает Моди очень симпатичным парнем
29 октября 2025 / 15:16
Трамп считает Моди очень симпатичным парнем
© Mark Wilson/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о премьер-министре Индии Нарендре Моди, выступая на обеде для участников саммита АТЭС в Кёджу. Об этом информировала газета The Times of India.

"Премьер-министр Моди - очень симпатичный парень. Я очень уважаю и люблю премьер-министра Моди", - отметил Трамп.

По словам американского лидера, он дал такую оценку Моди в ходе переговоров по урегулированию обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном в мае текущего года. 10 мая стороны объявили о прекращении огня. Трамп заявил о своей личной роли в урегулировании конфликта, однако в Нью-Дели полностью опровергли утверждения о посреднической роли Вашингтона в деэскалации. 

Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
15:44
Володин заявил о необходимости перечислять пенсию иноагентов на спецсчета
15:30
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 238 беспилотников ВСУ
15:16
Трамп считает Моди очень симпатичным парнем
14:58
El País: Португалия намерена ужесточить получение гражданства
14:45
Набиуллина опровергла переукрепление рубля
14:30
Путин: в странах, где едят больше рыбы и морепродуктов, живут дольше
14:14
ВЦИОМ: 74% россиян назвали невозможным поддержание нравственности без участия государства
13:59
Глава ЦБ РФ: самозапретом на выдачу кредитов воспользовались порядка 17 млн россиян
13:45
Трампу в Южной Корее подали "десерт миротворца"
13:31
Российские ВС освободили Вишневое в Днепропетровской области
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения