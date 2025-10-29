Трамп считает Моди очень симпатичным парнем

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о премьер-министре Индии Нарендре Моди, выступая на обеде для участников саммита АТЭС в Кёджу. Об этом информировала газета The Times of India.

"Премьер-министр Моди - очень симпатичный парень. Я очень уважаю и люблю премьер-министра Моди", - отметил Трамп.

По словам американского лидера, он дал такую оценку Моди в ходе переговоров по урегулированию обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном в мае текущего года. 10 мая стороны объявили о прекращении огня. Трамп заявил о своей личной роли в урегулировании конфликта, однако в Нью-Дели полностью опровергли утверждения о посреднической роли Вашингтона в деэскалации.