Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 238 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 2 управляемые авиабомбы и 238 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 238 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93 287 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 740 танков и других боевых бронемашин, 1 607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 883 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 197 единиц специальной военной автомобильной техники.