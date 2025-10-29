Володин заявил о необходимости перечислять пенсию иноагентов на спецсчета

Российские пенсии иноагентов необходимо перечислять на специальные счета. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

"У нас что получается. Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим европейским городам, а пенсию получает из России. Надо это на спецсчет перечислять. Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам", - отметил он.

Володин также обратил внимание, что законодательство РФ в отношении иноагентов по-прежнему довольно мягкое, несмотря на уже принятые меры. Важно не допускать на территории страны работы иноагентов, указал он.

"Нужно сделать все для того, чтобы у нас не происходило разрушение государственности изнутри. Потому что нас всегда это губило. Внешние вызовы - они все сплачивают. А вот именно работа пятой колонны, работа тех, кто получает средства из-за рубежа, разрушительна", - заключил спикер палаты.