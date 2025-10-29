Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2025 / 18:09
КОТИРОВКИ
USD
29/10
79.8174
EUR
29/10
92.9395
Новости часа
Вэнс отметил, что Зеленский стал уважительнее относиться к США Володин заявил о необходимости перечислять пенсию иноагентов на спецсчета
Москва
29 октября 2025 / 18:09
Котировки
USD
29/10
79.8174
0.0000
EUR
29/10
92.9395
0.0000
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Володин заявил о необходимости перечислять пенсию иноагентов на спецсчета
29 октября 2025 / 15:44
Володин заявил о необходимости перечислять пенсию иноагентов на спецсчета
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Российские пенсии иноагентов необходимо перечислять на специальные счета. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

"У нас что получается. Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим европейским городам, а пенсию получает из России. Надо это на спецсчет перечислять. Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам", - отметил он.

Володин также обратил внимание, что законодательство РФ в отношении иноагентов по-прежнему довольно мягкое, несмотря на уже принятые меры. Важно не допускать на территории страны работы иноагентов, указал он.

"Нужно сделать все для того, чтобы у нас не происходило разрушение государственности изнутри. Потому что нас всегда это губило. Внешние вызовы - они все сплачивают. А вот именно работа пятой колонны, работа тех, кто получает средства из-за рубежа, разрушительна", - заключил спикер палаты.

Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
15:59
Вэнс отметил, что Зеленский стал уважительнее относиться к США
15:44
Володин заявил о необходимости перечислять пенсию иноагентов на спецсчета
15:30
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 238 беспилотников ВСУ
15:16
Трамп считает Моди очень симпатичным парнем
14:58
El País: Португалия намерена ужесточить получение гражданства
14:45
Набиуллина опровергла переукрепление рубля
14:30
Путин: в странах, где едят больше рыбы и морепродуктов, живут дольше
14:14
ВЦИОМ: 74% россиян назвали невозможным поддержание нравственности без участия государства
13:59
Глава ЦБ РФ: самозапретом на выдачу кредитов воспользовались порядка 17 млн россиян
13:45
Трампу в Южной Корее подали "десерт миротворца"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения