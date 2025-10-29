Вэнс отметил, что Зеленский стал уважительнее относиться к США

Владимир Зеленский стал вести себя более уважительно по отношению к американскому руководству после перепалки в Белом доме в феврале. Такой оценкой поделился вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.

"Человек, как правило, старается уважать правила дома, в котором находится. И если вы приходите в Овальный кабинет Белого дома, от вас ожидают, что вы проявите хоть немного уважения к главе государства, президенту США", - отметил он.

На вопрос о том, достиг ли жесткий разговор с Зеленским своей цели, Вэнс ответил: "Зеленский с тех пор вел себя гораздо уважительнее". По его словам, такая "перезагрузка" была необходима после периода президентства Джо Байдена, когда Соединенные Штаты "просто давали Украине все, что она хотела".

"Я действительно думаю, что публичное выступление, четкое обозначение разногласий и общих интересов было довольно продуктивным. И я действительно полагаю, что теперь отношения Вашингтона и Киева стали гораздо продуктивнее", - добавил вице-президент.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс - на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам переговоров была отменена.