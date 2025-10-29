Россия успешно провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с военнослужащими, передает ТАСС.

По его словам, накануне были проведены испытания еще одного перспективного комплекса - безэкипажного подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергетической установкой.

Путин обратил внимание, что подводный аппарат "Посейдон" уникален по скорости и глубине движения, перехватить его невозможно.

"По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. И способов перехвата не существует", - подчеркнул глава государства.