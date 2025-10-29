Число погибших при взрыве в Копейске возросло до 16

В Копейске Челябинской области найдены тела 16 погибших при взрыве, произошедшем 22 октября на одном из заводов города. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает ТАСС.

"Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации завершены. В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Обнаружены тела 16 погибших", - следует из сообщения.

Уточняется, что работа следственных органов продолжается.