Общество
Число погибших при взрыве в Копейске возросло до 16
29 октября 2025 / 16:31
© Александр Чирков/ ТАСС
В Копейске Челябинской области найдены тела 16 погибших при взрыве, произошедшем 22 октября на одном из заводов города. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает ТАСС.
"Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации завершены. В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Обнаружены тела 16 погибших", - следует из сообщения.
Уточняется, что работа следственных органов продолжается.