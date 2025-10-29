Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Дмитриев: Россия находится на пути к миру в украинском конфликте
29 октября 2025 / 16:47
Дмитриев: Россия находится на пути к миру в украинском конфликте
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Россия находится на пути к миру в украинском конфликте. Такой оценкой нынешнего положения дел поделился спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

"Мы находимся на пути к миру, и как миротворцы нуждаемся в том, чтобы это произошло. Мы на пути к лучшему понимаю друг друга, мы также на пути к реальному пониманию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным. Сегодня люди сфокусированы на конфликте вокруг России, но мы не хотим, чтобы конфликт разрастался", - отметил он. 

