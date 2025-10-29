В Кёнджу студенты устроили протестную акцию у отеля, где остановится Трамп

Активисты устроили протестную акцию в Кёнджу против президента США Дональда Трампа перед отелем, где, как ожидается, остановится на ночь глава вашингтонской администрации. Об этом информировали в южнокорейской полиции.

Около 17:40 по местному времени (11:40 мск) группа протестующих из 20 членов студенческого объединения устроила акцию протеста в 200 м от отеля Hilton в Кёнджу. Сотрудники полиции призвали их разойтись, так как митинг не был санкционирован. Власти отправили на место около 100 правоохранителей.

Стражи порядка прибегли к принудительным мерам и оттеснили протестующих. Активисты продолжили акцию в нескольких сотнях метрах от прежнего места, но в конечном счете разошлись, уступив требованиям администрации.

Ранее также стало известно, что днем протестующие попытались пробраться на территорию Национального музея в Кёнджу, где проходила встреча лидеров США и Республики Корея.