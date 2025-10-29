Nvidia стала первой в истории компанией, капитализация которой превысила $5 трлн

Американский технологический концерн Nvidia стал первой в истории компанией, рыночная капитализация которой составила более $5 трлн, следует из данных торгов на бирже Nasdaq.

Рост акций в первые минуты торгов достигал 5% до $211,2 за единицу, что соответствует рыночной стоимости в $5,1 трлн. Подорожание акций наблюдается после того, как накануне глава Nvidia Дженсен Хуан заявил, что компания намерена построить семь суперкомпьютеров для министерства энергетики и что объем ее портфеля заказов составляет $500 млрд.

Отметку в $4 трлн компания преодолела в июле 2025 года. С тех пор это удалось другим американским технологическим гигантам Microsoft и Apple. Рост стоимости акций технологических компаний отмечается в условиях ажиотажа вокруг технологии искусственного интеллекта. Вместе с тем некоторые эксперты обращают внимание, что рынок может быть перегрет и на нем мог сформироваться "пузырь".