Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 490 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 490 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 160 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 355, "Центр" - до 480, на направлении "Востока" - до 220, "Днепра" - свыше 55 военнослужащих.