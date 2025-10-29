Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Экономика
Титов отметил, что Китай "без шума" запустил альтернативу SWIFT
29 октября 2025 / 17:45
Титов отметил, что Китай "без шума" запустил альтернативу SWIFT
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Китай "без шума и пыли" внедрил собственную альтернативу платежной системе SWIFT. Об этом заявил сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Китай довольно тихо, без шума и пыли запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital - собственную альтернативу SWIFT. Речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто ведет торговлю с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна", - сказал он в беседе с ТАСС.

Титов отметил, что цифровой юань - это токен, который обращается в китайском государственном блокчейне. Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот, коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, международные шлюзы соединяют инфраструктуру, пояснил он.

Вместе с тем эксперт указал, что на нынешнем этапе Renminbi Digital доступна далеко не везде, однако в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ пользоваться системой можно. "Постепенный переход международных расчетов в цифровые валюты центральных банков уже на марше", - добавил он.

