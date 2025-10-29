Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 октября 2025 / 20:30
29 октября 2025 / 20:24
Путин заявил, что ракета "Буревестник" обладает безусловными преимуществами
29 октября 2025 / 17:59
© Кристина Кормилицына/БАССЕЙН/ТАСС

Созданная российскими специалистами ракета "Буревестник" имеет безусловные преимущества. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь им. П. В. Мандрыка, передает ТАСС.

"Совсем недавно прошли испытания новейшей ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она обладает безусловными преимуществами", - указал он.

"Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали", - подчеркнул глава государства. "Важно, что мы за решением актуальных текущих проблем все-таки не забываем и о совершенствовании и укреплении нашего стратегического потенциала", - добавил он.

Путин также отметил, что установленный в ракете "Буревестник" ядерный реактор очень быстр, он способен запускаться в течение "минут и секунд".

"Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше", - акцентировал он.

