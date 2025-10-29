Порядка 140 тыс. льготных кредитов по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" оформили жители этих регионов с начала текущего года. Об этом сказано в сообщении Росреестра со ссылкой на замглавы Людмилу Лилину.

В России программа "Дальневосточная ипотека" действует с декабря 2019 года, "Арктическая ипотека" - с декабря 2023 года. В 2025 году программа объединена под названием "Дальневосточная и арктическая ипотека".

"По состоянию на 24 октября, жители регионов Дальнего Востока оформили немногим более 125 тыс. ипотек. Еще около 14,5 тыс. ипотек было зарегистрировано в регионах российской Арктики. Всего же по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" - около 140 тыс. ипотечных кредитов, за аналогичный период 2024 года было их было 111 тыс." - говорится в сообщении.

Как отмечается, в программу планируется включить новые категории граждан. "В ходе проведения Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил сделать дальневосточную ипотеку доступной для многодетных семей независимо от возраста родителей", - уточнили в Росреестре.