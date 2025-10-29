Настало время задуматься о пересмотре некоторых российских внешнеполитических подходов. Например, мы мыслим в старой парадигме относительно Германии. Была ведь идея создать германо-российский союз, который мог бы противостоять англосаксам. Сейчас Германия встроена в англо-саксонский проект и является врагом России. А что, если все могло бы быть наоборот?

Германию, да и Японию пора вывести из статуса стран, потерпевших поражение во Второй Мировой войне. Мир, установленный после той войны, закончился, его больше нет. У Германии и Японии нет сейчас своего политического голоса. Они могут выражать свое мнение только через G7, причем, уже, как позицию Запада. Эти страны не представлены в Совбезе ООН. Это делает их униженными, а потом мы удивляемся, почему канцлер Германии Мерц ведет себя, как марионетка.

