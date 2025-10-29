Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем

Встреча президента Трампа и председателя Си, запланированная на завтра может закончится без сенсаций, поскольку трудно ожидать, что хозяин Белого дома принципиально изменит свою позицию.

Для США растущий Китай это, прежде всего, вызов, как в экономическом, так и в военном плане. Будет ли Трамп менять стратегию? Он все равно будет стараться принудить Китай играть по американским правилам. Вполне возможно, в рамках партнерства.

В этом смысле важно, что это будет личная встреча лидеров двух стран. Трампу здесь нужна публичность и даже демонстративность. Под это дело он, возможно, согласится даже снизить заградительные пошлины. Пойти на уступки Трампу может помочь также печальная ситуация, в которой находится американская экономика. Америке нужны деньги, и Трамп будет брать их там, где возможно.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

