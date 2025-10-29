МО РФ показало листовки с призывом сдаться в плен для ВСУ в Купянске

Минобороны РФ распространило кадры "залистования" подразделением БПЛА группировки войск "Запад" позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске с целью убеждения окруженных военнослужащих сдаться в плен, сообщает ТАСС.

Как отмечается, на листовках, предназначенных для 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, можно прочитать фразы: "время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии", "это не шутки и не пропаганда, вы окружены, вы побеждены, у вас есть час, чтобы сдаться", "сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись".

Вместе с тем продемонстрирована инструкция для тех украинских военных, кто принял предложение. "Увидел БПЛА - немедленно брось оружие, подними руки вверх и активно маши ими, оператор поймет твои намерения. Следуй за БПЛА, он проведет тебя по безопасному пути", - следует из текста листовки.

В ней также сказано, что ВС РФ гарантируют хорошее обращение с добровольно сдавшимися, медицинскую помощь и возможность контактов с родными.