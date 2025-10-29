Актера Романа Попова могут похоронить на Троекуровском кладбище

Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
© Артем Геодакян/ ТАСС
Российский актер Роман Попов будет кремирован и похоронен, предположительно, на Троекуровском кладбище. Об этом рассказала подруга семьи артиста Наталья в беседе с ТАСС.
"Вопрос с кладбищем еще решается", - уточнила она.
Ранее стало известно, что актер скончался во вторник, 28 октября, на 41-м году жизни. Он долгое время боролся с раком мозга. Смерть наступила в результате осложнений после перенесенной химиотерапии.
