Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2025 / 21:12
КОТИРОВКИ
USD
29/10
79.8174
EUR
29/10
92.9395
Новости часа
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Москва
29 октября 2025 / 21:12
Котировки
USD
29/10
79.8174
0.0000
EUR
29/10
92.9395
0.0000
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
29 октября 2025 / 21:01
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
29 октября 2025 / 20:30
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
29 октября 2025 / 20:24
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Вэнс рассказал, что верит в потусторонние силы
29 октября 2025 / 18:57
Вэнс рассказал, что верит в потусторонние силы
© Nathan Posner/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете The New York Post рассказал, что верит в существование потусторонних сил.

"Я твердо верю, что есть вещи, которые мы не можем объяснить, и если кто-то другой видит в этом инопланетян, я вижу ангелов или демонов. Так что я верю, что существуют некие духовные силы, действующие в физическом мире, которые многие из нас не видят, не понимают и не ценят", - отметил он.

Вэнс уточнил, что не знает, желают ли эти силы людям добра или зла, при этом заявил, что старается молиться и быть добрым человеком, а также максимально хорошо выполнять свою работу. 

Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
19:15
Путин: бои героев СВО достойны лечь в основу хорошего блокбастера
18:57
Вэнс рассказал, что верит в потусторонние силы
18:45
Актера Романа Попова могут похоронить на Троекуровском кладбище
18:28
МО РФ показало листовки с призывом сдаться в плен для ВСУ в Купянске
18:14
Россияне оформили около 140 тыс. кредитов по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека"
17:59
Путин заявил, что ракета "Буревестник" обладает безусловными преимуществами
17:45
Титов отметил, что Китай "без шума" запустил альтернативу SWIFT
17:31
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 490 военных
17:16
Nvidia стала первой в истории компанией, капитализация которой превысила $5 трлн
16:59
В Кёнджу студенты устроили протестную акцию у отеля, где остановится Трамп
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения