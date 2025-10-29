Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
29 октября 2025 / 21:01
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
29 октября 2025 / 20:30
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
29 октября 2025 / 20:24
Общество
Вэнс рассказал, что верит в потусторонние силы
29 октября 2025 / 18:57
© Nathan Posner/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете The New York Post рассказал, что верит в существование потусторонних сил.
"Я твердо верю, что есть вещи, которые мы не можем объяснить, и если кто-то другой видит в этом инопланетян, я вижу ангелов или демонов. Так что я верю, что существуют некие духовные силы, действующие в физическом мире, которые многие из нас не видят, не понимают и не ценят", - отметил он.
Вэнс уточнил, что не знает, желают ли эти силы людям добра или зла, при этом заявил, что старается молиться и быть добрым человеком, а также максимально хорошо выполнять свою работу.
18:14Россияне оформили около 140 тыс. кредитов по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека"