29 октября 2025 / 21:01
29 октября 2025 / 20:30
29 октября 2025 / 20:24
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Литва / Безопасность / Кризис в Европе / Геополитика
Безопасность
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
29 октября 2025 / 21:01

Вильнюс оставляет за собой право блокировать калининградский транзит в интересах безопасности. Об этом в эфире национального радио заявил глава МИД Кестутис Будрис.

"Мы оставляем за собой возможность закрытия калининградского транзита, если нам это будет необходимо для обеспечения безопасности", - сказал он. По его словам, такое решение могло бы быть вызвано определенными действиями российской стороны. "Перекрытие транзита полностью не исключается", - отметил министр.

Транзит через Литву в Калининградскую область РФ и из нее регулируется соглашением не Литвы с РФ, а ЕС с РФ. "Никто не может ограничивать Литву в действиях в интересах национальной безопасности, предотвращения угроз, защите граждан, суверенитета, территориальной целостности", - утверждал Будрис.

Рассуждения о возможном ограничении калининградского транзита (первым с ними выступил президент страны Гитанас Науседа) появились на фоне регулярных инцидентов с воздушными шарами контрабандистов, которыми они, по словам литовских властей, через границу перебрасывают в Литву сигареты из Белоруссии. Со стороны Калининградской области РФ подобных происшествий зафиксировано не было.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечает в этой связи, что «в основном такие провокационные заявления делаются чтобы показать свою «значимость» и шантажировать Россию. Моська лает на слона и хочет показать, что слон от нее зависим.  Вот вся психология Литвы. Как сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, не может такая мелкая страна, таким мелким шантажом заниматься, она хочет чем-то крупным выделиться».

По словам эксперта, «подобные действия не станут поводом для военных действий по деблокаде Калининградской области.  Наша страна этого делать не будет.  У нас есть другие способы снабжать Калининградскую область всем необходимым другими путями, и всесторонне, комплексно поддерживать ее. Поэтому деблокады думаю, не будет».    

 

