Путин: бои героев СВО достойны лечь в основу хорошего блокбастера

Те бои, которые ведут герои специальной военной операции (СВО), достойны того, чтобы стать основой фильмов и литературных произведений. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе посещения военного госпиталя им. П. В. Мандрыка, передает ТАСС.

"Я посмотрел один из ваших боев. Почти километр, 700 с лишним метров пришлось продвигаться ползком, да еще впереди перед собой мины разминировать", - отметил он при общении с военнослужащими. "Это уже сюжет для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа. Ну, а что же, как не это?" - указал глава государства.

"А те иконы, которые вы мне подарили, в которые пуля вошла и спасла вам жизнь. Это же тоже история для фильма, для чего угодно", - подчеркнул он.

Путин также дал обещание "нацелить" творческих людей на освещение героизма бойцов СВО и напомнил о подвиге журналистов и военкоров, которые "тоже там под пулями ходят и несут потери", но "от души, от сердца" могут рассказать о том, как воюют российские военные.