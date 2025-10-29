Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2025 / 22:22
КОТИРОВКИ
USD
29/10
79.8174
EUR
29/10
92.9395
Новости часа
Путин: Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Москва
29 октября 2025 / 22:22
Котировки
USD
29/10
79.8174
0.0000
EUR
29/10
92.9395
0.0000
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
29 октября 2025 / 21:01
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
29 октября 2025 / 20:30
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
29 октября 2025 / 20:24
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Политика
МИД: Литва закрытием границ с Белоруссией показала отношение к свободе передвижения
29 октября 2025 / 19:30
МИД: Литва закрытием границ с Белоруссией показала отношение к свободе передвижения
© Марина Лысцева/ ТАСС

Власти Литвы закрытием границы с Белоруссией продемонстрировали свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. На это обратил внимание пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

"Что касается заявления Европейской службы внешних действий о ситуации на белорусско-литовской границе, складывается стойкое ощущение дежавю. Мы это уже проходили. Литовские же политики решили воспользоваться ситуацией и переложить всю вину на Беларусь, прикрывая собственную неспособность найти заказчиков контрабанды у себя. Попутно закрыв в качестве так называемой ответной меры наземные пункты пропуска, они наглядно продемонстрировали свое реальное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей", - приводит его слова пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Варанков отметил, что после визита высоких представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит на €43 млрд на оборонные нужды.

"Теперь на фоне истеричных разговоров о создании некой "стены дронов", также с многомиллиардным бюджетом, Литва предпринимает аналогичные шаги, закрывая границу с Беларусью. Видимо, литовские политики рассчитывают получить свой финансовый куш из бюджета Евросоюза, используя аналогичную тактику эскалации напряженности", - указал он.

Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:35
Путин: Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу
20:17
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Гаити достигло 20
19:57
Песков: "Орешник" дает чувство безопасности на фоне русофобии Европы
19:46
Израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа
19:30
МИД: Литва закрытием границ с Белоруссией показала отношение к свободе передвижения
19:15
Путин: бои героев СВО достойны лечь в основу хорошего блокбастера
18:57
Вэнс рассказал, что верит в потусторонние силы
18:45
Актера Романа Попова могут похоронить на Троекуровском кладбище
18:28
МО РФ показало листовки с призывом сдаться в плен для ВСУ в Купянске
18:14
Россияне оформили около 140 тыс. кредитов по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения