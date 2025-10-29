МИД: Литва закрытием границ с Белоруссией показала отношение к свободе передвижения

Власти Литвы закрытием границы с Белоруссией продемонстрировали свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. На это обратил внимание пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

"Что касается заявления Европейской службы внешних действий о ситуации на белорусско-литовской границе, складывается стойкое ощущение дежавю. Мы это уже проходили. Литовские же политики решили воспользоваться ситуацией и переложить всю вину на Беларусь, прикрывая собственную неспособность найти заказчиков контрабанды у себя. Попутно закрыв в качестве так называемой ответной меры наземные пункты пропуска, они наглядно продемонстрировали свое реальное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей", - приводит его слова пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Варанков отметил, что после визита высоких представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит на €43 млрд на оборонные нужды.

"Теперь на фоне истеричных разговоров о создании некой "стены дронов", также с многомиллиардным бюджетом, Литва предпринимает аналогичные шаги, закрывая границу с Беларусью. Видимо, литовские политики рассчитывают получить свой финансовый куш из бюджета Евросоюза, используя аналогичную тактику эскалации напряженности", - указал он.