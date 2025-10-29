Путин: Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу

Россия «обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу», - заявил президент России Владимир Путин 29 октября в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В.Мандрыка.

Как отметил российский президент, «ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно, ваши товарищи боевые на всех участках идут вперёд, действуют активно. В двух местах, как вы знаете, публично уже сказали об этом, в двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокированным в окружении.

То, что вы воюете достойно на своём участке, – это очевидно, но я думаю, что и для вас важно, что происходит в целом на линии боевого соприкосновения, на линии фронта. А там вот такая ситуация складывается.

То, что вы делаете, то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры, – это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна: обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу. Но не менее важно то, что мы за решением этих важнейших текущих проблем всё-таки не забываем и о совершенствовании, укреплении нашего стратегического потенциала.

Тоже слышали наверняка: совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она имеет безусловные преимущества, мы можем гордиться достижениями наших учёных, специалистов, инженеров, рабочих, которые всё это делали.

Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, – в тысячу раз! Но самое-то главное даже не в этом – самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение.

И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применить в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать. И даже сейчас радиационно защищённая электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах, так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего.

Но и это ещё не всё, вы должны это знать: вчера провели ещё одно испытание ещё одного перспективного комплекса – это подводное безэкипажное подводное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошёл определённое количество времени.

Это огромный успех, потому что кроме всех преимуществ, о которых я говорил в отношении «Буревестника», здесь тоже минимальные размеры. Если там в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке. Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат», и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве.

Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует.

Мне кажется, что вам тоже это важно: вы воюете на фронте, жизнью рискуете и, конечно, думаете, ради чего вы это делаете, насколько страна готова будет подхватить то, что сделаете вы, рискуя жизнью и здоровьем, защищая Родину, насколько она в состоянии будет дальше идти вперёд, укреплять свою обороноспособность и вообще, в целом укрепляться. Это тоже такие элементы, связанные с этой работой».