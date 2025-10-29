Израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа

Военные Израиля нанесли новый точечный удар по сектору Газа. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.

Отмечается, что цель располагалась вблизи города Бейт-Лахия в северной части анклава. Это был объект военной инфраструктуры, где хранились вооружения. По утверждению израильской стороны, находившееся там оружие предназначалось для совершения атаки на войска Израиля в ближайшее время.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля в Южном военном округе по-прежнему развернуты в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа и продолжат пресекать любые непосредственные угрозы", - говорится в сообщении.

Во вторник Израиль информировал о нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных радикалов из движения ХАМАС, после чего израильская армия начала наносить удары по сектору Газа. Утром 29 октября власти еврейского государства заявили о возобновлении соблюдения режима прекращения огня в анклаве.