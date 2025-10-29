Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2025 / 22:22
КОТИРОВКИ
USD
29/10
79.8174
EUR
29/10
92.9395
Новости часа
Путин: Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Москва
29 октября 2025 / 22:22
Котировки
USD
29/10
79.8174
0.0000
EUR
29/10
92.9395
0.0000
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
29 октября 2025 / 21:01
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
29 октября 2025 / 20:30
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
29 октября 2025 / 20:24
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Безопасность
Израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа
29 октября 2025 / 19:46
Израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа
© Saeed M. M. T. Jaras/ Anadolu via Getty Images/ТАСС

Военные Израиля нанесли новый точечный удар по сектору Газа. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.

Отмечается, что цель располагалась вблизи города Бейт-Лахия в северной части анклава. Это был объект военной инфраструктуры, где хранились вооружения. По утверждению израильской стороны, находившееся там оружие предназначалось для совершения атаки на войска Израиля в ближайшее время.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля в Южном военном округе по-прежнему развернуты в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа и продолжат пресекать любые непосредственные угрозы", - говорится в сообщении.

Во вторник Израиль информировал о нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных радикалов из движения ХАМАС, после чего израильская армия начала наносить удары по сектору Газа. Утром 29 октября власти еврейского государства заявили о возобновлении соблюдения режима прекращения огня в анклаве. 

Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:35
Путин: Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу
20:17
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Гаити достигло 20
19:57
Песков: "Орешник" дает чувство безопасности на фоне русофобии Европы
19:46
Израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа
19:30
МИД: Литва закрытием границ с Белоруссией показала отношение к свободе передвижения
19:15
Путин: бои героев СВО достойны лечь в основу хорошего блокбастера
18:57
Вэнс рассказал, что верит в потусторонние силы
18:45
Актера Романа Попова могут похоронить на Троекуровском кладбище
18:28
МО РФ показало листовки с призывом сдаться в плен для ВСУ в Купянске
18:14
Россияне оформили около 140 тыс. кредитов по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения