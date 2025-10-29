Русофобские заявления, которые доносятся из европейских столиц не позволяют России и Белоруссии чувствовать себя в безопасности, в этой связи особенно значимым становится наличие такого ракетного комплекса как "Орешник". Соответствующую точку зрения высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии о том, что он мог бы отказаться от размещения "Орешника", если бы со стороны Европы были предприняты аналогичные шаги.

"Смотрите, если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, разумеется, не нужны дополнительные меры защиты", - отметил представитель Кремля, комментируя позицию белорусского лидера. Вместе с тем он напомнил о недружественных высказываниях, звучащих в адрес РФ из ряда европейских столиц.

"Поэтому я не думаю, что и мы, и наши друзья в Белоруссии могут буквально завтра ощутить себя в полной безопасности. Для этого достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона. И тогда все становится ясно", - указал Песков.

"И тогда становится ясно, насколько нам дорог "Орешник", - добавил он.