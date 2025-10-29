Количество погибших на Гаити из-за наводнений, вызванных ураганом "Мелисса", увеличилось до 20 человек, среди жертв стихии 10 детей. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на главу Гражданской обороны страны Эмманюэля Пьерра.

Ранее агентство Associated Press информировало о том, что в результате урагана не менее семи человек погибли на Гаити, Ямайке и в Доминиканской Республике.

Ураган "Мелисса" высшей, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки 28 октября. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он повлек за собой наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории.

"Мелисса" уже считается ураганом третьей категории и достиг восточной части Кубы. Затем, по прогнозу метеорологов, он направится в сторону Багамских островов.