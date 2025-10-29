Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
29 октября 2025 / 21:01
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
29 октября 2025 / 20:30
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
29 октября 2025 / 20:24
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Политика
Фицо заявил об отказе Словакии финансировать военные расходы Украины
29 октября 2025 / 20:31
Фицо заявил об отказе Словакии финансировать военные расходы Украины
© Александр Щербак/ ТАСС

Словакия не намерена участвовать в финансировании военных расходов Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо при общении с журналистами.

"Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины. Как я уже заявлял ранее, мы не будем ничего никому давать. Я не подпишу никакого документа с гарантией финансирования Киева, если речь идет о военных расходах на предстоящие два года. В этой связи я планирую инициировать созыв внеочередного заседания парламента Словакии", - сказал он.

Фицо также отметил, что у него не вызывают удивления планы США сократить численность американского воинского контингента в Европе. Президент США Дональд Трамп проявляет по этому вопросу "прагматизм и рациональность", полагает он. Главе Белого дома "эти ресурсы нужны где-то в другом месте" и он реализует свой лозунг "Америка - прежде всего!" - указал премьер.

Словакия оказывает Украине гуманитарную помощь, в том числе поставку оборудования для разминирования территории. Фицо после недавнего заседания Евросовета заявил об отказе участвовать в схемах ЕС, которые предлагаются для финансирования украинского конфликта.

