Фицо заявил об отказе Словакии финансировать военные расходы Украины

Словакия не намерена участвовать в финансировании военных расходов Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо при общении с журналистами.

"Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины. Как я уже заявлял ранее, мы не будем ничего никому давать. Я не подпишу никакого документа с гарантией финансирования Киева, если речь идет о военных расходах на предстоящие два года. В этой связи я планирую инициировать созыв внеочередного заседания парламента Словакии", - сказал он.

Фицо также отметил, что у него не вызывают удивления планы США сократить численность американского воинского контингента в Европе. Президент США Дональд Трамп проявляет по этому вопросу "прагматизм и рациональность", полагает он. Главе Белого дома "эти ресурсы нужны где-то в другом месте" и он реализует свой лозунг "Америка - прежде всего!" - указал премьер.

Словакия оказывает Украине гуманитарную помощь, в том числе поставку оборудования для разминирования территории. Фицо после недавнего заседания Евросовета заявил об отказе участвовать в схемах ЕС, которые предлагаются для финансирования украинского конфликта.