У МАГАТЭ нет информации о разработке Ираном ядерного оружия

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) не располагает какой-либо информацией о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в штаб-квартире ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Есть ли у нас какие-либо сведения о том, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие? Не было и нет, я хочу быть предельно ясным на этот счет", - отметил он.