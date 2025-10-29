У МАГАТЭ нет информации о разработке Ираном ядерного оружия

Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Политика
© AP Photo/ Florian Schroetter/ТАСС
Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) не располагает какой-либо информацией о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в штаб-квартире ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Есть ли у нас какие-либо сведения о том, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие? Не было и нет, я хочу быть предельно ясным на этот счет", - отметил он.