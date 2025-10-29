Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
Политика
Bloomberg: Трамп намерен встретиться с Орбаном 8 ноября
29 октября 2025 / 20:59
© Olivier Hoslet, Pool Photo via AP/ТАСС
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.
Сообщается, что место проведения встречи пока окончательно не определено.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что в начале ноября Орбан нанесет визит в Вашингтон и встретится там с Трампом. По его словам, Венгрия заинтересована в том, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения страны и все переговоры с американской стороной будут идти в этом направлении.