Bloomberg: Трамп намерен встретиться с Орбаном 8 ноября

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.

Сообщается, что место проведения встречи пока окончательно не определено.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что в начале ноября Орбан нанесет визит в Вашингтон и встретится там с Трампом. По его словам, Венгрия заинтересована в том, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения страны и все переговоры с американской стороной будут идти в этом направлении.